Казахстан изменил правила въезда для несовершеннолетних граждан Кыргызстана

Граждане Казахстана и Кыргызстана, младше 16 лет, смогут заезжать в обе страны только при наличии паспорта. Такой закон в четверг в ходе пленарного заседания принял сенат.

Первоначальная новость под названием «Казахстан сделал исключение для граждан Кыргызстана при пересечении границы» была удалена из-за ошибки. Редакция Vласти приносит извинения.

«Протоколом в частности, предусматривается исключение из перечня документов для пересечения государственной границы сторон свидетельства о рождении детей, не достигших 16 лет, со справкой-вкладышем (с фотографией), с указанием принадлежности к гражданству сторон, в целях гармонизации национальных законодательств в области миграции и унификации проездных документов», - сказал депутатам министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, представляя законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о порядке пребывания граждан Республики Казахстан на территории Кыргызской Республики и граждан Кыргызской Республики на территории Республики Казахстан от 11 мая 2012 года».

Как позже уточнили в МВД, речь идет именно о несовершеннолетних гражданах Казахстана и Кыргызстана, которые не смогут пересекать государственную границу по свидетельству о рождении или вкладыша в паспорте. Для этого им необходим загранпаспорт. Это объясняется тем, что во вкладыше и свидетельстве о рождении нет механизма идентификации личности, так как данные документы нельзя просканировать.