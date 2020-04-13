Казахстанцы подали 4,9 млн заявок на получение соцвыплат

Более 3,7 миллионов казахстанцев подали 4,9 млн заявок на получение социальной выплаты в 42 500 тенге. При этом, полутора миллионов заявок пришлось отменить, так как у граждан не было никаких отчислений, заявления подавали от умерших лиц или указали неверный ИИН или банковский счет, сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов.

«На сегодня 3 млн 703 тысячи человек подали 4,9 млн заявок. Мы назначили (выплаты – прим. V) 1 млн 779 тысячам человек на сумму 75,6 млрд тенге», - сообщил Нурымбетов.

Он извинился перед казахстанцами за то, что госорганы не успевают рассматривать заявки за три дня, и на деле выходит около недели.

«Мы для себя поставили срок три дня, потому что в этом участвуют три организации. Фонд социального страхования, за счет средств которого выплачиваются средства, поэтому он должен назначить и дать деньги. Затем любая социальная выплата в стране выплачивается через корпорацию «Правительство для граждан», они перечисляют (деньги - V) в банки на ваши счета. И третье, это министерство труда, которое рассматривает ваши заявки. Мы это все проверяем и отдаем в фонд, он назначает, потом отдает в Корпорацию, и они вам перечисляют», - объяснил министр, подчеркнув, что больше всего времени занимает именно проверка заявлений.

«Сегодня из поступивших 4 млн 900 тысяч заявлений очень много дублирующих. Реально люди подали 3,7 млн заявлений, но среди них много ошибок. Например, многие неправильно указали ИИН. Если ИИН не правильный, то считается, что этого человека нет, таких более 63 тысяч человек», - привел пример Нурымбетов.

Кроме того, более 83 тысяч казахстанцев указали неправильный банковский счет, порядка 500 тысяч человек не потеряли доходы, но отправили заявление на соцвыплаты, 378 подали заявки за умерших или выехавших на ПМЖ за границу. И еще больше одного миллиона человек не имеют никаких отчислений.

«Самая большая категория – более 1 млн человек, подали заявление как работник, который официально работал, как предприниматель, который официально работал, как неофициально работавший человек, говорит: «Я оплатил ЕСП». Но за последние 12 месяцев ни вы, ни работодатель ничего не платили. Это выявляется», - подчеркнул министр.