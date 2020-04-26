За сутки в стране зарегистрировано 6,4 тыс. новых случаев
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В России число заболевших коронавирусом приближается к 81 тыс.
Фото Дулата Есназара

В России за минувшие сутки подтвержден 6 361 случай коронавируса, а общее число заболевших достигло 80 949, сообщил оперативный штаб страны.

За сутки от последствий коронавируса умерло 66 человек, всего в России зафиксировано 747 летальных случаев. Выздоровело с начала эпидемии 6 767 человек.

Больше всего заболевших в Москве - почти 42,5 тыс., в Московской области - 9,1 тыс. и Санкт-Петербурге - 3,1 тыс.

Накануне только две страны мира - США и Бразилия - обошли Россию по числу новых случаев коронавируса.

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