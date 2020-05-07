Россия обошла Германию по числу заразившихся коронавирусом

В России число случаев заражения коронавирусом достигло 177 160 в 85 регионах. Только за последние сутки выявлен 11 231 инфицированный в 84 регионах, сообщает оперативный штаб Москвы.

Больше всего случаев заражения за весь период зарегистрировано в Москве – 6 703, в Московской области – 842, в Нижегородской области – 312 и Санкт-Петербурге – 306.

За последние сутки в стране скончались 88 человек, а всего с начала эпидемии – 1 625. Выздоровели 23 803 человека.

Отметим, что Россия по числу заразившихся COVID-19 уже обошла Германию, где зарегистрировано 168 162 случая. Пока что Россия также опережает и Францию. Но по данным Университета Джонса Хопкинса, 6 мая во Франции было 170 687 случаев заражения, а уже сегодня - 174 224. Данные на сайте Университета еще не обновлялись, а согласно сайту Worldometers, Россия вышла на пятое место в мире по заболеваемости.