154 случая коронавируса зарегистрировано в Казахстане за прошедшие сутки

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 154 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, прирост составил 2,8%, сообщает оперативный штаб. Это меньше, чем за предыдущие сутки – за 12 мая было зарегистрировано 210 новых случаев, прирост был в 4%.

Больше всего случаев за вчерашний день выявлено в Алматы – 50, но при этом прирост в городе составил 3,1%. 30 новых случаев зарегистрировано в столице, прирост составил 2,7%. В Атырауской области выявили еще 25 заболевших, прирост – 5,8%.

В Актюбинской области зарегистрировано 8 новых случаев (прирост в 4,5%), в Мангистауской области – 8 (6,2%), в Алматинской области – 7 (3,8%), в Туркестанской области – 6 (3,2%), в Западно-Казахстанской области – 6 (2,3%), в Шымкенте – 5 (2%), в Карагандинской области – 4 новых случая (прирост 2%), в Восточно-Казахстанской области – 3 случая (прирост 5,8%), в Жамбылской и Павлодарсакой областях – по одному новому случаю, прирост составил 0,5% и 0,6% соответственно.

Всего в стране подтвержден 5 571 случай коронавируса, из них в Алматы – 1 678, в столице – 1 148, в Атырауской области – 457, в Западно-Казахстанской области – 272, в Шымкенте Шымкент – 250, в Кызылординской области – 231, в Карагандинской области – 204, в Жамбылской области – 199, в Туркестанской области – 196, в Алматинской области – 190, в Актюбинской области – 184, в Павлодарской области – 155, в Мангистауской области – 138, в Акмолинской области – 110, в Костанайской области – 68, в Восточно-Казахстанской области – 55, в Северо-Казахстанской области – 36.