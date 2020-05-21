Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 5 млн

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 5 млн. Умерли свыше 328,1 тыс. человек, а выздоровели 1,89 млн.

В США всего с начала эпидемии заразились 1,55 млн человек, умерли свыше 93,4 тыс. В России, которая занимает второе место в мире по заболеваемости COVID-10, заразились 308,7 тыс. человек, скончались более 2,9 тыс. В Бразилии порядка 291,6 тыс. случаев заражения и 18,8 тыс. летальных случаев.

Среди стран Европы лидирует Великобритания – 249,6 тыс. случаев заражения, умерли от коронавируса свыше 35,7 тыс. человек. В Испании 232,5 тыс. заболевших и 27,8 тыс. умерших; в Италии – 227,3 тыс. случаев заражения и 32,3 тыс. умерших; во Франции 181,7 тыс. заражений за весь период и 28,1 тыс. летальных случаев; в Германии заразились порядка 178,5 тыс. человек, умерли более 8,1 тыс.

В Турции порядка 152,6 тыс. заразившихся и более 4,2 тыс. умерших; в Иране – 126,9 тыс. случаев COVID-19 и порядка 7,2 тыс. смертей от него. В Индии коронавирусом заразились свыше 122,4 тыс. человек, скончались более 3,4 тыс. человек.

Меньше всего случаев в мире зарегистрировано в южноафриканской стране Лесотто – 1, в Западной Сахаре – 6 и в Папуа Новой Гвинее – 8. Меньше всего – по одному человеку – умерли от коронавируса в Суринаме (Южная Америка), где зарегистрировано 11 случаев, в Лихтенштейне (82), в Ботсване (29), Брунее (141), Бурунди (42), на Коморских островах (34) и в Гамбии (24).