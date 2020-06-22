Определен квадрат улиц Алматы, которые сделают пешеходными по выходным

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что пилотный проект по созданию временных пешеходных зон в городе начнут реализовывать после стабилизации эпидемиологической ситуации, и уже определен квадрат улиц, с которых начнется проект.

«Обсудили с экспертами проект перекрытия улиц по выходным для создания временных пешеходных зон. На первом этапе предложен квадрат улиц Кабанбай батыра – Гоголя – Назарбаева – Абылай хана. Начнем после стабилизации эпидемиологической ситуации в городе», - написал в Twitter Сагинтаев.

Фото из Twitter Бакытжана Сагинтаева

Как поясняет пресс-службы акимата, на первом этапе определено пять улиц Алмалинского района, которые будут закрываться на один день по воскресеньям. Речь идет об улице Панфилова между Кабанбай батыра и Гоголя, а также улицах Богенбай батыра, Толе би, Казыбек би, Айтеке би, которые будут перекрываться на участках между проспектами Назарбаева и Абылай хана.

«Главная цель – снижение транспортной нагрузки. В других районах города также на один воскресный день будет перекрываться по одной улице», - отметили в акимате.

Также экспертное сообщество проанализирует влияние грузового и мотоциклетного видов транспорта на город, в частности «им предстоит оценить ситуацию по транспортной нагрузке, уровню вредных выбросов и шумового загрязнения для того, чтобы предложить комплексные решения по улучшению экологии». К исследованию будут привлечены специалисты в сфере транспорта, экологии, урбанистики, градостроительства, пообещали в акимате.