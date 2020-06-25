Почти 1,5 тыс. инфицированных коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

За среду в Казахстане выявлено 1 476 инфицированных коронавирусом, из них у 520 человек проявились симптомы болезни, еще 956 человек – бессимптомные носители, сообщает Минздрав.

Лидерами прироста стали Атырауская область – 148 случаев (20 симптомных больных и 128 бессимптомных), Карагандинская область – 132 случая (41 больной с симптомами болезни и 91 бессимптомный носитель), Алматы – 126 случаев (60 симптомных и 66 бессимптомных), столица – 111 случаев (62 больных с симптомами вируса и 49 бессимптомных носителей), Западно-Казахстанская область – 106 случаев (46 заболевших с симптомами и 60 бессимптомных носителей), Туркестанская область – 103 случая (41 симптомный и 62 бессимптомных). В Алматинской области зарегистрировано еще 93 случая (10 человек с симптомами и 83 бессимптомных носителя), в Северо-Казахстанской области – 87 случаев (у 16 симптомы болезни проявились, у 71 – бессимптомная форма), в Восточно-Казахстанской области – 77 случаев (48 с симптомами и 29 бессимптомных зараженных), в Шымкенте – 72 случая (42 заболевших с симптомами вируса и 30 бессимптомных), в Акмолинской области – 69 случаев (23 симптомных и 46 бессимптомных больных), в Актюбинской области – 66 случаев (22 симптомных и 44 бессимптомных), в Жамбылской области – 66 случаев (11 больных с симптомами и 55 бессимптомных носителей вируса), в Кызылординской области – 60 случаев (12 больных с симптомами и 48 бессимптомных), в Павлодарской области – 57 случаев (у 33 человек проявились симптомы болезни, у 24 – бессимптомная форма), в Костанайской области – 56 случаев (26 симптомных и 30 бессимптомных больных), в Мангистауской области – 47 случаев (7 человек с симптомами болезни и 40 бессимптомных носителей инфекции).

Минздрав Казахстана с 3 июня не включает бессимптомных носителей в общую статистику коронавируса. С того момента в стране выявлено 12 677 бессимптомных больных.

С учетом бессимптомных пациентов в Казахстане с начала эпидемии выявлено 31 962 случая заражения. При этом официальной считается цифра в 19 285 случаев – в нее не включены бессимптомные пациенты.

За минувшие сутки Минздрав сообщил о смерти еще 2 пациента от коронавируса, 368 человек выписан из больниц после выздоровления, общее число выздоровевших достигло 11 882, а летальных случаев – 136.