Это ограничение на передвижение и закрытие ряда объектов
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В Актюбинской области вводить ограничительные меры будут каждые выходные
фото Данияра Мусирова

В Актюбинской области с 22:00 26 июня и до 00:00 29 июня, а также каждые выходные дни будут действовать усиленные карантинные меры до стабилизации эпидемиологической ситуации, сообщает оперативный штаб.

В частности, передвижение жителей по городу как в пешем порядке, так и на личном автотранспорте, будет запрещено. Передвигаться можно только на работу и обратно при наличии справки с места работы, за продуктами и лекарствами в ближайший магазин или аптеку, в больницу по экстренным случаям или выгуливать домашних животных около дома. При этом на период временного ограничения лицам старше 65 лет ограничен выход на улицу без крайней необходимости.

С 22:00 26 июня до 00:00 29 июня будет приостановлена деятельность объектов, независимо от форм собственности, будут закрыты для посещения общественные места (парки, скверы и т.д.), с 10 утра до 8 вечера работать лишь продовольственные магазины, расположенные возле многоэтажных жилых домов, в частном секторе.

Жителям региона рекомендовали 25 и 26 июня «закупить продукты, товары первой необходимости и лекарства на несколько дней».

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