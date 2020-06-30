Минздрав предлагает ввести в Казахстане карантин на месяц

Министерство здравоохранения Казахстана предлагает ввести карантин на срок от двух до четырех недель, чтобы стабилизировать эпидситуацию и разорвать цепочку заражений. Помимо этого ведомством предлагается ряд мер, направленных на борьбу с коронавирусом и защите граждан.

Новый министр здравоохранения Алексей Цой на совещании с президентом, которое прошло накануне, заявил, что «превентивные действия правительства и согласованная оперативная реакция ведомств позволили избежать взрывного характера распространения коронавирусной инфекции на ранних стадиях развития пандемии за счет завозных случаев», и что «сегодня в Казахстане отмечается невысокий уровень летальности по сравнению с другими странами». Однако «на время ограничительных мер у населения не сформировались навыки эпиднастороженности, социального дистанцирования, и после послабления карантинных мер распространение инфекции приняло внутристрановой или домашний характер в крупных городах страны и областных центрах с активной внутренней и внешней миграцией населения». Назрела необходимость снова вводить меры.

«Реализация принципа «Вместе против COVID-19» (предусматривает – V) три последовательных этапа: подготовительный две недели, карантинный и переход в фазу полноценной реализации принципа. На подготовительном этапе необходимо обеспечить ресурсное насыщение системы здравоохранения, удовлетворение острых нужд населения в медицинской помощи и организационную подготовку медицинских работников. Карантинный срок позволит добиться разрыва цепочки массового распространения инфекции среди населения, в этот же период будет проведена интенсивная работа по урегулированию правового поля и информационная работа с населением и бизнесом», - рассказал Цой.

Отметим, что на слайдах, которые глава Минздрава показывал участникам совещания, карантинный этап - от 2 до 4 недель. Он предусматривает внедрение ограничительных мер, пересмотр санитарных правил для бизнеса, усиление административной ответственности за нарушение карантинного режима и др.

Что касается третьего этапа, то, по словам министра, здесь предусматривается «исполнение медико-профилактических, межведомственных и экономических мероприятий для закрепления долгосрочных положительных эффектов».

«Параллельно будут решаться текущие задачи по стабилизации ситуации с COVID-19», - подчеркнул глава Минздрава.

При этом комплекс необходимых мер по стабилизации ситуации необходимо разделить на пять основных блоков, считает он.

«По организации медицинской помощи дополнительное финансирование мероприятий по противодействию COVID-19, пересмотр тарифной политики, мотивация медицинских работников, диагностика COVID-19, корректировка плана мероприятий государственной программы здравоохранения на 2020-20205 годы», - перечислил он.