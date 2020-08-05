Из-за нового штамма вируса птичьего гриппа Казахстан ввел ограничения на границе с Россией

Казахстан ввел ограничения на границе с Россией из-за обнаружения штамма вируса H5N8 или одной из разновидностей птичьего гриппа. Как сообщили в среду в пресс-службе министерства сельского хозяйства, вирус может быть опасен для людей, а в зоне риска находятся северные и западные регионы Казахстана.

Как напомнили в Минсельхозе, 3-4 августа Челябинское управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору распространило сообщение о выявленном в регионе генетическом материале вируса гриппа птиц. Во всех пробах, отобранных у умерших птиц, был обнаружен вирус гриппа подтипа H5N8. К гриппу восприимчивы все виды птиц.

«Это высококонтагиозное, остро протекающее вирусное заболевание, поражающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц. Грипп птиц способен вызывать массовый охват поголовья», - уточнили в ведомстве.

В этой связи на основании диагноза, поставленного и подтвержденного в нескольких российских лабораториях, комитет ветконтроля и надзора Минсельхоза Казахстана с 4 августа ввел временные ограничения на ввоз и транзит из Челябинской области живой птицы, инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку, кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормовых добавок химического и микробиологического синтеза), охотничьих трофеев, не прошедших таксидермическую обработку (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц. А эпизоотическая ситуация в приграничных областях взята на особый контроль ветеринарными службами регионов.

«Хотя подтип H5N8 считается наименее патогенным для людей, однако, по сведениям ученых, он быстро мутирует и может стать смертельно опасным, особенно, если человек болен другим видом гриппа», - в целом подчеркнули в министерстве.