Казахстан планирует сократить сроки таможенного контроля с Турцией

Казахстан планирует сократить сроки проведения таможенного контроля за счет электронного обмена сведениями по товарам и транспортным средствам, перемещаемым между двумя странами. Соответствующий закон «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики об организации информационного обмена и упрощении процедур таможенного контроля» одобрил в четверг в ходе пленарного заседания сенат.

«Ратификация соглашения направлена на повышение эффективности таможенного контроля и сокращение сроков таможенного контроля за счет электронного обмена данными о товарах и транспортных средствах, торгуемых между двумя государствами. Таким образом, предполагается упростить процедуры таможенного контроля и создать более благоприятные условия для участников внешнеэкономической деятельности», - сказал сенатор Бекболат Орынбеков.

По его словам, для участников обмена информацией и внешнеэкономической деятельности предусмотрен приоритетный порядок пересечения границы в пунктах пропуска, упрощение таможенных формальностей и, как следствие, сокращение времени прохождения таможенного контроля, а также освобождение от таможенного досмотра в пунктах пропуска, за исключением случаев выявления признаков нарушений и контрабанды в сфере таможенного дела.

«Для обеспечения безопасности предоставляемой информации уполномоченные органы сторон отдельно разработают технические условия обмена информацией. Кроме того, постановлением определен перечень компетентных должностных лиц, ответственных за обмен информацией и уполномоченных осуществлять прямые контакты в целях выполнения условий указанного документа», - добавил депутат.

После того, как закон подпишет президент, будут разработаны технические условия предоставления информации и реализован пилотный проект – это займет около года. Только после этого таможенные органы двух стран начнут обмен информацией на регулярной основе.

Объем товарооборота между государствами в 2022 году составил $6,3 млрд, за первое полугодие 2023 года – $2,9 млрд. Ввоз грузов осуществляется через 12 пунктов пропуска, из них 10 автомобильных, два железнодорожных и один морской пункт пропуска, а вывоз грузов осуществляется через семь пунктов пропуска, из них шесть автомобильных, один железнодорожный и один морской.