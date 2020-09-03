Российская вакцина от коронавируса противопоказана группам риска – Минздрав

Российская вакцина от коронавирусной инфекции, в отличие от казахстанских разработок, противопоказана гражданам, входящим в группу риска и которые подлежат первоочередной вакцинации. Об этом в четверг в ходе брифинга в правительстве заявил вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

«Вакцина «Спутник V» российского производства является препаратом в виде живых векторных вирус-вакцин на основе двух сератипов от аденовирусов. Данная вакцина имеет определенные противопоказания», - сказал Шоранов, говоря о различиях между казахстанской и российской вакцинах.

В частности, «Спутник V» противопоказана беременным женщинам, в период грудного вскармливания, людям с хроническими заболеваниями и гражданам моложе18 и старше 60 лет.

«Таким образом, эти противопоказания, в отличие от наших отечественных вакцин, значительно ограничивают проведение вакцинации наиболее уязвимым группам населения нашей страны», - отметил вице-министр.

При этом ранее сообщалось, что Казахстан договорился о закупе 2 млн доз вакцин российского производства для вакцинации наиболее уязвимых групп населения. Соответствующее соглашение о взаимопонимании о выделении гарантированного объема вакцины «Спутник V» после прохождения всех стадий испытаний было подписано в конце августа, во время визита отечественной правительственной делегации в Москву.