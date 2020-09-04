У 556 умерших казахстанцев коронавирус был сопутствующим заболеванием – Минздрав

По заключению комиссий по изучению летальных исходов, у 556 умерших казахстанцев коронавирус был признан сопутствующим заболеванием. Об этом в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил официальный представитель министра здравоохранения Багдат Коджахметов.

«По заключению комиссий по изучению летальных исходов, предоставленным в республиканский центр электронного здравоохранения на 24 августа, у 556 умерших коронавирусная инфекция признана сопутствующим заболеванием», - сообщил Коджахметов.

Ранее в Минздраве сообщали о том, что на 23 июля в Казахстане по заключению КИЛИ было 319 умерших с сопутствующим COVID-19.

На сегодняшний день, по официальной информации ведомства, от коронавируса скончались 1612 человек, от пневмонии – 305.