«Самрук-Казына» до конца года вернется в активную фазу программы приватизации

Напомним, в июне государственной комиссией по вопросам модернизации экономики были определены новые сроки приватизации активов по причине ухудшения макроэкономической ситуации и нестабильности на фондовых рынках. Как отметил со-управляющий директор по развитию активов и приватизации фонда Ержан Туткушев, в последнее время отмечается небольшое улучшение ситуации: появляется определенная стабильность на фондовых рынках, инвестиционная активность начинает расти. В этой связи принято решение до конца 2020 года вернуться в активную фазу подготовки крупных активов к передаче в конкурентную среду.

По словам Туткушева, в этом году ряд компаний из развивающихся рынков, проходивших подготовку к IPO, объявили о переносе сроков. Это коснулось и казахстанских компаний из нефтегазового сектора и авиаотрасли, где доходы существенно снизились. В связи с чем проведение IPO АО «НК» «КМГ» и АО «Эйр Астана» по справедливой цене в ближайшее время не представляется возможным. Плановый срок вывода на IPO в 2022 году – АО «НК «КазМунайГаз» и АО «Эйр Астана». По словам Туткушева, учитывая бизнес-план АО «Эйр Астана» предполагается провести дополнительную эмиссию акций.

«Финансовая устойчивость и ликвидность портфельных компаний фонда к моменту наступления кризиса были достаточно сильными, что позволяет справляться без существенных потерь, и поэтому сейчас продавать акции по низкой цене не является целесообразным. До конца года предполагается осуществить продажу 10% акций Казахтелекома», - сказал он.

На сегодняшний день «Самрук-Казына» владеет 51% акций, то есть после продажи компания перестанет быть квазигосударственной, однако государство сохранит стратегический контроль как акционер.

В 2021 году планируется приватизация АО «Казпочта» и АО «Самрук-Энерго» способом прямой продажи стратегическому инвестору. На данный момент фондом ведется работа по предпродажной подготовке. Учитывая значимость АО «Самрук-Энерго» для энергетической и угольной отрасли, до привлечения инвестора параметры и условия реализации акций будут согласованы с правительством.

Также в 2022 году запланирована приватизация АО «Тау-Кен Самрук» и АО «Qazaq Air», ожнако способ по данным активам еще не определен. Туткушев отметил, что в отличие от других, данные компании находятся на этапе становления, поэтому сроки их реализации перенесены на 2022 год.

В 2023 году запланирован вывод на IPO АО «НК «Қазақстан Темір Жолы». Здесь, по словам Туткушева, необходимо время для пересмотра бизнес-модели и повышения рентабельности компании.