Приговор не вступил в законную силу
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Экс-замакима Актюбинской области осужден на 12 лет за мошенничество
фото Айсулу Тойшибековой

Cпециализированный межрайонный суд по уголовным делам столицы приговорил экс-замакима Актюбинской области Руслана Мамунова к 12 годам лишения свободы, передает «Казинформ».

Как сообщили в столичном суде, отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Мамунов также пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, у него конфисковано имущество, купленное на похищенные деньги: две автомашины и двухкомнатная квартира.

Приговор не вступил в законную силу.

«Установлено, что Мамунов, зная, что родственник его знакомых, бывший аким города Костаная, осужден за коррупционное преступление, решил путем обмана завладеть их деньгами. Мамунов, ссылаясь на имеющихся знакомых в судебной системе, пообещал помочь в смягчении наказания и возврате конфискованного имущества. Для чего получил от них денежные средства в сумме 1,2 млн долларов США, которые потратил на приобретение квартиры и автомашин», - говорится в сообщении суда.

Его вина доказана показаниями свидетелей, аудиозаписью разговоров между ними, заключениями экспертиз. Мамунов признан виновным по статьям 190 часть 4 пункт 2, 28 часть 4, 367 часть 4 УК РК.

Руслан Мамунов занимал пост заместителем акима Актюбинской области с ноября 2019 года. О том, что он подозревается в мошенничестве, стало известно в марте этого года.

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