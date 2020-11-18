США выделят $5 млн на помощь пострадавшим жителям Нагорного Карабаха

«Наряду с дипломатическими шагами Соединенные Штаты предоставляют гуманитарную помощь в размере $5 млн на поддержку Международного комитета Красного Креста и других международных организаций и партнерских неправительственных организаций на помощь людям, пострадавшим в результате недавних столкновений», - заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Эти деньги направят на жилье, продукты и лекарства.

Кроме того, США призвали стороны конфликта как можно скорее возобновить взаимодействие с минской группой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Широкомасштабные боевые действия между Арменией и Азербайджаном из-за территории Нагорного Карабаха начались 27 сентября. Трижды стороны пытались договориться о прекращении огня, обмене пленными и телами убитых. 9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился передать под контроль Азербайджана часть непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев согласился на то, что в этот регион войдут российские миротворцы.