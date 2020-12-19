Это 41-я победа в профессиональной карьере казахстанского боксера
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Геннадий Головкин победил поляка Камила Шеремету
Фото sport-express.ru

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) провел титульный бой с поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО), сообщает Sports.kz. Казахстанский боксер одержал свою 41-ю победу.

Поединок прошел в Голливуде (США, штат Флорида). На кону стояли титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, которые принадлежали Головкину. Бой закончился досрочной победой казахстанского боксера – его соперник не вышел на восьмой раунд, в первом, втором, четвертом и седьмом поляк побывал в нокдаунах.

Таким образом, Геннадий Головкин одержал 41-ю победу в своей профессиональной карьере и успешно защитил пояса IBF и IBO.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанского боксера с «уверенной победой».

«Наш боксер защитил свои титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе. Гена в очередной раз показал свое высокое мастерство и твердую волю к победе. Страна гордится тобой!», - написал Токаев в Twitter.

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