Геннадий Головкин победил поляка Камила Шеремету

Поединок прошел в Голливуде (США, штат Флорида). На кону стояли титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, которые принадлежали Головкину. Бой закончился досрочной победой казахстанского боксера – его соперник не вышел на восьмой раунд, в первом, втором, четвертом и седьмом поляк побывал в нокдаунах.

Таким образом, Геннадий Головкин одержал 41-ю победу в своей профессиональной карьере и успешно защитил пояса IBF и IBO.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанского боксера с «уверенной победой».

«Наш боксер защитил свои титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе. Гена в очередной раз показал свое высокое мастерство и твердую волю к победе. Страна гордится тобой!», - написал Токаев в Twitter.

