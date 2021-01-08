Еще 76 случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировано в Казахстане

На 6 января в Казахстане зарегистрировано 76 случаев пневмонии с признаками COVID-19, выздоровели 106 человек, летальных случаев не зафиксировано, сообщает Минздрав.

Всего за период с 1 августа 2020 года зарегистрировано 46 190 случаев коронавирусной пневмонии, скончались 519 человек, выздоровели – 33 681.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 3 человека, а всего за время пандемии – 2 352.

На 8 января лечение от КВИ продолжают получать 22 776 человек (10 786 КВИ+ и 11 990 КВИ-), из них в стационарах находятся 5 367 пациентов, в тяжелом состоянии – 291 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 49, на аппаратах ИВЛ – 50 пациентов.

Общее число случаев коронавируса и коронавирусной пневмонии в стране достигло 206 840.

