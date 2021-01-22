Прием заявок на снятие пенсионных накоплений на покупку жилья начнется 23 января

С 23 января «Отбасы банк» запускает портал для подачи заявок на снятие пенсионных накоплений для покупки жилья. Как сообщила в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель правления «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, на лечение заявку пока подать нельзя, так как правила будут приняты только к концу января.

«На сегодня у нас открыто 60 тыс. специальных текущих счетов. Также в ходе заявке на онлайн-платформе можно открыть параллельно спецсчет для себя, поэтому мы ожидаем всех, кто с нетерпением ждем начала программы, завтра с 9:00 в субботний, удобный день, когда люди не на работе. Мы специально выбрали его (выходной – V), чтобы все могли подать свои заявки», - сообщила Ибрагимова.

Что касается подачи заявок на покупку жилья, то, по ее словам, все операции будут проводиться безналичным путем, чтобы предотвратить мнимые сделки. Более того, запрещены сделки между родственниками.

«То есть я не смогу приобрести жилище у своих родных братьев-сестер, родителей, бабушек или дедушек и так далее», - пояснила председатель правления банка, отметив, что такая норма предусмотрена, чтобы предотвратить вывод денег.

А вот на лечение деньги пока использовать нельзя, так как необходимые для этого правила еще не разработаны.

«Они вступят в действие до конца месяца. Сейчас согласно процедурам идет обсуждение с госорганами. Потом будет регистрация в министерстве юстиции приказа министерства здравоохранения», - уточнила Ибрагимова.

При этом, заверила она, в правилах прописано изъятие средств на лечение редких видов заболеваний, стоматологические услуги и так далее.