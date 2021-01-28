Казахстан поднялся на 19 позиций в Индексе восприятия коррупции Transparency International

В Индексе восприятия коррупции Transparency International за 2020 год Казахстан поднялся на 19 позиций и впервые набрал 38 баллов, сообщается на сайте Transparency International Kazakhstan.

Основной темой глобального исследования было подрывное влияние коррупции на системы здравоохранения и усугубление нарушений демократических принципов стран на фоне пандемии COVID-19. По итогам 2020 года Казахстан набрал 38 баллов и занял 94 позицию, разделив ее с Бразилией, Эфиопией, Перу, Сербией, Шри-Ланкой, Суринамом и Танзанией.

Казахстан, как и ранее, оценивался на основе 9 источников. Эксперты четырех рейтинговых агентств повысили оценку принимаемых антикоррупционных мер, остальные пять – сохранили оценки на уровне предыдущего года. Так, повышены оценки Global Insight Country Risk Ratings – с 35 до 47 баллов, IMD World Competitiveness Yearbook – с 55 до 61 балла, PRS International Country Risk Guide – с 43 до 58 баллов, World Justice Project Rule of Law Index – с 36 до 38 баллов.

«Рост позиций Казахстана в рейтинге ИВК на фоне чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения и угроз устойчивости демократических институтов, свидетельствует о поступательной работе страны в противодействии коррупции. Мировым сообществом положительно оценивается деятельность руководства Казахстана, принявшего пакет мер по поддержке населения и бизнеса в период пандемии, а также поправок по усилению ответственности за коррупцию и цифровизации сферы государственных услуг. Однако наряду с этим власти Казахстана допускали нарушения демократических свобод, связанных с прозрачностью и доступом к финансовой информации о расходах на здравоохранение, необоснованными ограничениями деятельности журналистов, правозащитников и представителей гражданского общества», - отмечается в отчете.

Лидерами в рейтинге стали Дания и Новая Зеландия – по 88 баллов, а последние строчки занимают Сирия, Сомали и Южный Судан – 14, 12 и 12 баллов соответственно.

В Центральной Азии лидером остается Казахстан – 38 баллов. Кыргызстан набрал 31 балл, Узбекистан – 26 баллов, Таджикистан – 25 баллов, Туркменистан – 19 баллов. Среди постсоветских стран Казахстан опережают в рейтинге Грузия – 56 баллов, Армения – 49 баллов, Беларусь – 47 баллов. После Казахстана находятся Молдова – 34 балла, Украина – 33 балла, Азербайджан и Россия – по 30 баллов.

Для снижения уровня коррупции и более эффективного реагирования на будущие кризисы Transparency International рекомендует всем правительствам: укреплять надзорные органы, чтобы обеспечить доступ к ресурсам для наиболее нуждающихся групп населения; антикоррупционные и надзорные органы должны располагать достаточными средствами, ресурсами и независимостью для выполнения своих обязанностей; обеспечить открытое и прозрачное заключение контрактов для борьбы с правонарушениями, выявления конфликтов интересов и обеспечения справедливого ценообразования; защищать демократию и содействовать расширению пространства для гражданского общества для создания благоприятных условий для призыва правительств к ответственности; публиковать релевантные данные и гарантировать доступ к ним, чтобы обеспечить для людей простую, доступную, актуальную и значимую информацию.