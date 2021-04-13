​В Туркестане запущен комплекс Karavansaray Turkistan, стоимостью 87 млрд тенге

В Туркестане начал работу туристический комплекс Karavansaray Turkistan, стоимостью 87 млрд тенге. Он расположен рядом с мавзолеем Ходжа Ахмеда Ясави и включает в себя гостиницы, рестораны, спа-центр премиум класса, кинотеатр и торговые площадки, сообщает пресс-служба Банка развития Казахстана.

Собственное участие заемщика ТОО «Turkistan Silk Way Harbor» в финансировании проекта составило 47 млрд тенге (47% общей стоимости проекта). БРК направил в проект 40 млрд тенге: 30 млрд из них – средства банка, привлеченные на локальном рынке по рыночным ставкам, другие 10 млрд – бюджетный кредит. На средства БРК проведены строительно-монтажные работы, приобретено оборудования для туристического комплекса.

Комплекс Karavansaray Turkistan расположен в 10 минутах от главной достопримечательности Туркестана – мавзолея Ходжа Ахмеда Ясави. На территории комплекса расположены два современных отеля, с ресторанами, баром, спа центром премиум класса, кинотеатр и торгово-развлекательные объекты. Пропускная способность торгового и семейно-развлекательного центров составляет 300 тыс. посетителей в год. Общая площадь торговых зданий, включая открытый рынок, составляет 74 тыс. кв. м.

«Запуск Karavansaray Turkistan нацелен на социально-экономическое развитие всего региона. Благодаря его запуску, в ближайшие 20 лет в бюджет поступят более 18 млрд тенге налоговых отчислений. В период строительства создано около 1000 рабочих мест для местных жителей. При эксплуатации комплекса количество сотрудников, занятых в сфере обслуживания достигнет 700 человек», − говорится в сообщении БРК.

За счет сдачи в аренду торговых площадей субъектам МСБ предполагается открыть более 70 торговых точек. К нынешнему моменту уже заключены контракты на аренду и имеются предварительные договоренности с брендами Sulpak, Magnum, Global coffee, LCW, Europharma, Sandyk restaurant, Coffee Boom, Evim, FLO, Salam Bro и другими. До конца 2021 года руководство комплекса намерено обеспечить заполняемость арендных помещений на уровне 63%, к 2022 году на уровне 90-100%.

По замыслу авторов проекта, он должен «создать импульс для развития паломническеского, гастрономического, историко-познавательного туризма со сроком пребывания как минимум 3 дня». Для удобства туристов были построены 2 отеля разного формата: один − семейного типа «Khaganate» (76 номеров, 4 звезды) со стоимостью номера от 28 до 63 тыс. тенге в сутки; а также отель «Kun» − одиночного плана (37 номеров, 5*), со стоимостью номера от 60 до 85 тыс.тг в сутки.

После запуска комплекса Туркестан и Karavansaray могут посещать более 1 млн. человек в сравнении со средним показателем прошлых лет в 800 тыс. человек. В 2021 году турпоток должен возрасти на 200 тыс. и постепенно вырасти до 300 тыс. дополнительных человек в год.