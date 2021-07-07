На границе Армении и Азербайджана произошел конфликт между военными

«Это организованная Азербайджаном провокация, которая привела к тому, что у нас двое ранены», - заявил Григорян.

Днем во вторник представитель пресс-службы Генштаба ВС Армении Самвел Асатрян сообщил Sputnik-Армения о перестрелке между армянскими и азербайджанскими военными недалеко от села Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении и о двух пострадавших азербайджанских военных.

Но Минобороны Азербайджана эту информацию опровергли: «Никакие подразделения азербайджанской армии не открывали огонь. Среди нашего личного состава жертв нет. Если в вооруженных силах Армении есть жертвы, то это может быть только в результате инцидента между ними».

При этом позднее в Баку сообщили, что один азербайджанский военнослужащий получил ранения со стороны Армении. Он находился около села Алиагалы Агдамского района, перешедшего под контроль Баку в ноябре прошлого года после подписания мирного соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией – оно предусматривает передачу Арменией части территорий Азербайджану, в том числе Агдамский район, и отправку в регион российских миротворцев.