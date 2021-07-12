В двух частных медцентрах Алматы продавали фиктивные ПЦР-справки, а в госполиклинике – паспорта вакцинации

В Алматы выявлены сотрудники двух частных медицинских центров «Достар Мед» и «Сункар», занимающиеся продажей фиктивных результатов ПЦР-тестов, а также задержана медицинская сестра городской поликлиники №4, которая уничтожала вакцину и продавала паспорта вакцинации. Об этом в понедельник сообщает сайт Polisia.kz.

«По данным управления криминальной полиции города, в двух случаях на подделке документов были пойманы сотрудники двух частных медицинских центров «Достар Мед» и «Сункар», а также был выявлен факт продажи медицинскими работниками паспортов вакцинации и незаконного уничтожения вакцин в поликлинике №4», - сообщается на сайте.

Работник лаборатории при «Достар Меде» вместе с двумя медсестрами медцентра за денежное вознаграждение организовали сдачу ПЦР-теста без забора биоматериала, результат выдавался отрицательным. Также задержан врач-эндоскопист медицинского центра «Сункар», которого ранее привлекали к уголовной ответственности за мошенничество.

«В ходе личного обыска в процессуальном порядке были изъяты результаты ПЦР-тестов, а также денежные средства», - отмечается в сообщении.

Также задержана старшая медицинская сестра городской поликлиники №4, которая дала признательные показания о том, что за 15 тыс. тенге занималась фиктивной регистрацией в журнале отметок о получении вакцины.

По данным фактам проводится расследование по статье 385 УК РК.

В понедельник в ходе брифинга представитель пресс-службы МВД Шугыла Турлыбек сообщила, что с начала июля в столице установлено два факта сбыта поддельных справок. В частности, задержан директор частного медицинского центра, который получал за незаконную услугу от «клиентов» по 6 тыс. тенге. В настоящее время полицейские выясняют точное количество лиц, незаконно получивших справки о прохождении ПЦР-тестов.

Также сотрудниками полиции установлен казахстанец, который, находясь за пределами страны, изготавливал и сбывал справки в электронном варианте с отрицательным результатом ПЦР-теста за 5500 тенге, а сами справки отправлял через мессенджер «Телеграм».

По данным фактам также возбуждены уголовные дела по статье 385 УК РК. Наказание по данной статье предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Кроме того, в Антикоррупционной службе сообщали, что в столице, Акмолинской и Алматинской областях задержаны медики за продажу паспортов вакцинации, а в Алматы, сообщал сайт Polisia.kz, туркомпания подделала 143 паспорта вакцинации, чтобы вывезти на хадж в Саудовскую Аравию паломников.