Уровень воды поднимается в отдельных районах Нидерландов, Франции и Швейцарии
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Наводнение в Западной Германии и Бельгии: десятки погибших и пропавших без вести
ФОТО REUTERS

Сильнейшее наводнение в Западной Германии и Бельгии привело к разрушениям и человеческим жертвам, пишет Русская служба ВВС. Пока сложно сказать точное число погибших, но, по последним оценкам, в Германии погибли43 человека, десятки пропали без вести, в Бельгии погибли по меньшей мере 6 человек. Уровень воды поднимается также в отдельных районах Нидерландов, Франции и Швейцарии.

Во многих районах Западной Германии выпало рекордное количество осадков и реки вышли из берегов. Почти 150 тыс. домов осталось без электричества, села затоплены водой, завалены деревьями, улицы превратились в бурлящие реки, транспортное сообщение нарушено. Наиболее пострадали земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. В спасательной операции участвуют 2 500 спасателей и военных, они с самолетов пытаются вытащить людей с улиц и крыш домов. Однако в пятницу сильные дожди ожидаются в других частях Германии и есть риск новых наводнений.

В Бельгии также несколько дней шел проливной дождь, реки в регионе Валлония вышли из берегов. К вечеру четверга затопило улицы в нескольких городах, особенно пострадали провинции Льеж и Намюр. Курортный город Спа был полностью покрыт водой, в коммуне Пепенстер узкие улочки превратились в быстрые реки, в городе Вервье поток подхватывает автомобили и уносит их вниз по улицам.

Наводнение также затронуло Швейцарию и Нидерланды. В Швейцарии из-за того, что поднимается уровень воды в нескольких озерах, жителям Берна рекомендовано парковать свои автомобили повыше, эвакуируется городской зоопарк, из которого уже унесло водой нескольких обитателей. Тем временем метеорологическая служба Франции заявила, что потоп может дойти и до них. В отдельных районах французского департамента Мёз уже эвакуируют площадки для кемпинга.

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