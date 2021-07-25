В регионах Казахстана проходят выборы акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов

Во всех регионах Казахстана начались выборы акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов. По данным территориальных избирательных комиссий, в голосовании на выборах акимов будут принимать участие 1 209 817 избирателей или 13% жителей 14 областей страны, сообщает Казинформ.

Предвыборная агитация проходила с 18:00 часов 14 июля 2021 года до 00:00 часов 24 июля.

По данным ЦИК, на сегодня в Казахстане насчитывается 2 346 акимов. После введения новых норм все они избираются прямым голосованием после истечения срока их полномочий. В 2021 году выборы будут проходить на позиции 775 акимов.

В воскресенье будут избраны акимы 730 населенных пунктов по всей стране. Голосование проходит в 14 областях на 1847 избирательных участках. В избирательных округах было выдвинуто 2582 кандидата. К концу регистрации в списки кандидатов вошло 2297 человек, только 458 из которых − женщины. 1419 кандидатов являются самовыдвиженцами, 878 человек выступили от шести зарегистрированных в министерстве юстиции политических партий.

Для избрания в акимы города районного значения, села, поселка и сельского округа гражданин Республики Казахстан должен быть не моложе 25 лет, дееспособным, соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы, не иметь судимости и факта совершения коррупционного преступления, коррупционного правонарушения, признанных в установленном законом порядке.

После проведения выборов в течение трех дней подводятся итоги, в течение семи дней осуществляется регистрация избранного акима. При этом полномочия избранного акима начинаются с момента его регистрации соответствующей территориальной избирательной комиссией.