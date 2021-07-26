Прирост почти не изменился
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В Казахстане вновь зарегистрировано 6,6 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
Фото из архива Vласти

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 6 637 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – всего на шесть случаев больше, чем накануне, сообщает МВК. Это самое большое количество с начала пандемии.

В столице за сутки зарегистрировано 1 510 заболевших, в Алматы — 1 219, в Карагандинской области – 781, в Шымкенте — 520, в Атырауской области — 420, в Мангистауской области — 258, в Актюбинской области — 255, в Павлодарской области — 202, в Алматинской области — 194, в Акмолинской области — 192, в Костанайской области — 181, в Западно-Казахстанской и Кызылординской областях — по 168, в Жамбылской области — 152, в Туркестанской области — 145,в Восточно-Казахстанской области — 139, в Северо-Казахстанской области — 133.

Всего с начала пандемии в стране подтверждено 535 906 случаев заражения.

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