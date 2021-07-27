Однако американские войска продолжат консультировать местных военных по вопросам внутренней безопасности
Байден подписал соглашение с премьером Ирака о завершении миссии США в стране
Фото Reuters

Президент США Джо Байден подпиал соглашение с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Хамиди о формальном завершении американской миссии в стране к концу 2021 года. Однако войска США продолжат исполнять консультативную роль, сообщает Reuters.

В настоящее время в Ираке находится 2500 американских военнослужащих, которые ведут операции против оставшихся ячеек Исламского государства. Роль США в Ираке будет ограничиваться обучением и консультированием иракских военных по поводу внутренней безопасности, в том числе в условиях нарастающей активности сторонников Ирана, выступающих против присутствия США.

«Никто не заявляет о том, что миссия была выполнена. Наша цель − полное поражение ИГИЛ», − сказал репортерам высокопоставленный чиновник администрации Ирака перед визитом Кадими. Он не смог уточнить, сколько американских военнослужащих останется в стране. Кадхими в свою очередь также отказался строить предположения о масштабах сокращения численности войск США, заявив, что численность войск будет определяться технической документацией.

Это изменение не окажет серьезного влияния на нынешнюю обстановку в Ираке, поскольку Соединенные Штаты уже переориентировались на боевую подготовку местных военны. Для американской же стороны это решение следует за соглашением о выводе войск из Афганистана до конца августа 2021 года, и становится моментом окончания боевых действия в двух войнах, начатых бывшим президентом Джорджем Будем почти два десятилетия назад.

Коалиция во главе с США вторглась в Ирак в марте 2003 года после обвинений в том, что правительство тогдашнего лидера Ирака Саддама Хусейна имело запасы оружия массового уничтожения. Саддама отстранили от власти, но оружие так и не было найдено. В последние годы миссия США ограничивалась противоборством боевикам Исламского государства в Ираке и Сирии.

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