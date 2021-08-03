В Минздраве считают, что Казахстан идет по оптимистичному сценарию заболеваемости коронавирусом

За последние две недели уровень заболеваемости в столице находится на одном уровне, что дает возможность Минздраву делать оптимистичный прогноз по распространению коронавирусной инфекции.

«Изучив динамику заболеваемости в городе Нур-Султан, с учетом того, что впервые «Дельта» штамм был выявлен в столице и привел к резкому росту заболеваемости, мы наблюдаем, что последние две недели уровень заболеваемости находится на одном уровне без превышения показателей заболеваемости. Количество вызовов скорой медицинской помощи за последнюю неделю сократилось на 11%», - отметил во вторник в ходе заседания правительства министр здравоохранения Алексей Цой.

Он отметил, что на основании прогноза эпидемиологической ситуации на август – сентябрь Казахстан идет по оптимистическому сценарию, где прогнозное число зарегистрированных случаев в августе – сентябре составляет около 250 тыс.. При этом дальнейшее развитие этого сценария «возможно лишь при соблюдении карантинных мер и повышению охвата вакцинацией подлежащего населения».