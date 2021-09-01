Он рассчитывает на продолжение сотрудничества с Токаевым
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США гордятся дружбой с Казахстаном, заявил Байден

Президент США Джозеф Байден направил Касым-Жомарту Токаеву письмо, в котором поздравил с 30-летием со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона и заявил, что Соединенные Штаты Америки гордятся дружбой с Казахстаном, сообщает Акорда.

«США сохраняют приверженность дальнейшему укреплению тесного партнерства с Казахстаном, включая сотрудничество с Вашим правительством по обеспечению безопасности и рекультивации территории бывшего испытательного полигона», - пишет президент США.

Байден высоко оценил совместную работу двух стран по ликвидации оставшегося от Советского Союза наследия инфраструктуры ядерных испытаний в рамках Программы Нанна — Лугара по совместному уменьшению угрозы, а также твердую приверженность Казахстана обязательствам по обеспечению ядерной безопасности и нераспространению.

«Соединенные Штаты Америки гордятся дружбой с Вашей страной. Я рассчитываю на продолжение сотрудничества с Вами с целью полной и плодотворной реализации потенциала нашего партнерства», - написал Байден Токаеву.

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