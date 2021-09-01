США гордятся дружбой с Казахстаном, заявил Байден

Президент США Джозеф Байден направил Касым-Жомарту Токаеву
письмо, в котором поздравил с 30-летием со дня закрытия Семипалатинского
ядерного полигона и заявил, что Соединенные Штаты Америки гордятся дружбой с
Казахстаном, сообщает Акорда.
«США сохраняют приверженность дальнейшему укреплению тесного партнерства с Казахстаном, включая сотрудничество с Вашим правительством по обеспечению безопасности и рекультивации территории бывшего испытательного полигона», - пишет президент США.
Байден высоко оценил совместную работу двух стран по ликвидации оставшегося от Советского Союза наследия инфраструктуры ядерных испытаний в рамках Программы Нанна — Лугара по совместному уменьшению угрозы, а также твердую приверженность Казахстана обязательствам по обеспечению ядерной безопасности и нераспространению.
«Соединенные Штаты Америки гордятся дружбой с Вашей страной. Я рассчитываю на продолжение сотрудничества с Вами с целью полной и плодотворной реализации потенциала нашего партнерства», - написал Байден Токаеву.