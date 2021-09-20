Взятки предназначались за общее покровительство и беспрепятственное передвижение грузов в регионе
  • 292
Сотрудники инспекции транспортного контроля ВКО подозреваются в получении взяток от предпринимателей
Фото Жанары Каримовой

Антикоррупционной службой по Восточно-Казахстанской области пресечена деятельность преступной группы в количестве 11-ти сотрудников инспекции транспортного контроля, сообщает пресс-служба антикоррупционной службы Казахстана.

«Преступная схема была организована руководителем одного из отделов инспекции. Указанные должностные лица получали взятки от предпринимателей в сфере грузоперевозок за общее покровительство и беспрепятственное передвижение в регионе. Сумма взяток составляла от 10 000 до 50 000 тенге, которые передавались водителями грузового транспорта сотрудникам инспекции при рукопожатии. Ежедневный поток получаемых взяток составлял от 150 до 500 тыс. тенге», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего задокументировано более 20 эпизодов передачи денежных средств. В отношении 4-х лиц судом избрана мера пресечения «арест», остальные полностью признали вину и активно сотрудничают со следствием.

Агентством по противодействию коррупции начата комплексная превентивно профилактическая работа по устранению указанной преступной схемы и недопущения совершения аналогичных коррупционных правонарушений.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Депутаты хотят обязать иностранные соцсети и мессенджеры зарегистрироваться в Казахстане, иначе их заблокируют
Новости
Полиция пытается предотвратить митинг Демпартии в Алматы
Новости
Этнические казахи выступили на слушаниях, изучающих доказательства преследования тюркоязычных мусульман в Синьцзяне
Новости
На пересечении проспекта Назарбаева и улицы Кабанбай батыра в Алматы горит кровля здания
Новости
Мажилис одобрил в первом чтении поправки, направленные на блокировку соцсетей
Новости
Дочь Назарбаева презентовала книгу в Алматы несмотря на запрет массовых мероприятий из-за карантина