Сотрудники инспекции транспортного контроля ВКО подозреваются в получении взяток от предпринимателей

«Преступная схема была организована руководителем одного из отделов инспекции. Указанные должностные лица получали взятки от предпринимателей в сфере грузоперевозок за общее покровительство и беспрепятственное передвижение в регионе. Сумма взяток составляла от 10 000 до 50 000 тенге, которые передавались водителями грузового транспорта сотрудникам инспекции при рукопожатии. Ежедневный поток получаемых взяток составлял от 150 до 500 тыс. тенге», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего задокументировано более 20 эпизодов передачи денежных средств. В отношении 4-х лиц судом избрана мера пресечения «арест», остальные полностью признали вину и активно сотрудничают со следствием.

Агентством по противодействию коррупции начата комплексная превентивно профилактическая работа по устранению указанной преступной схемы и недопущения совершения аналогичных коррупционных правонарушений.