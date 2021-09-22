О низких темпах обеспечения питьевой водой сельских жителей Мангистауской области заявил Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по социально-экономическому развитию Мангистауской области заявил о недостаточном обеспечении жителей качественной питьевой водой. Он подчеркнул, что в регионе значительные средства идут на строительство дорогостоящих объектов и другие цели, которые также значимы, но не важнее решения проблем с водообеспечением, сообщает Акорда.

Президент напомнил, что в своем послании поручил построить опреснительный завод в поселке Кендерли, и правительство совместно с фондом «Самрук-Казына» должно до конца 2024 года запустить завод.

«Не решена проблема с обеспечением доступа к качественной питьевой воде в сельской местности. В области 12 сел, или 20 % от общего количества сельских населенных пунктов, не обеспечены питьевой водой. В этом году планируется обеспечить питьевой водой только 4 села. Это очень низкие темпы. Поручаю акимату региона до конца следующего года обеспечить питьевой водой все 12 сел», - сказал Токаев.

Глава государства отметил, что к 2025 году потребность в воде вырастет. В связи с этим для решения проблемы с водообеспечением города Актау он поручил правительству и акимату региона в срочном порядке разработать оперативный план мероприятий по модернизации комплекса «МАЭК-Казатомпром».

Касым-Жомарт Токаев также подверг критике затягивание из-за непрофессионализма чиновников реализации проекта по увеличению мощности опреснительного завода «Каспий» и рост его стоимости. Президент дал поручение до конца следующего года завершить проект.