Пхеньян прервал прямую связь с Сеулом в августе
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КНДР восстановила все линии связи с Южной Кореей
Фото Александр Демьянчук/ТАСС

Все линии связи КНДР с Южной Кореей восстановлены, пишет РБК со ссылкой на Yonhap.

Как говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), соответствующие органы приняли решение восстановить все линии связи между Севером и Югом с 09:00 по местному времени 4 октября в соответствии с намерением лидера КНДР Ким Чен Ына. В заявлении также отмечается, что «правительство Южной Кореи должно приложить конструктивные усилия, чтобы связи между Севером и Югом развивались по правильному пути, и решить важные задачи, чтобы открыть светлые перспективы в будущем».

Ранее Ким Чен Ын заявил о своем намерении восстановить линию связи с Южной Кореей «в рамках усилий по претворению в жизнь народных ожиданий и стремлений». Лидер КНДР отмечал, что «натянутые межкорейские отношения будут восстановлены как можно раньше, и на Корейский полуостров придет продолжительный мир».

Пхеньян прервал прямую связь с Сеулом в августе в ответ на проводившиеся совместные учения Южной Кореи и США. Разрыв связи произошел менее чем через месяц после ее восстановления: до этого она была заблокирована почти на год из-за отказа южнокорейских властей помешать северокорейским перебежчикам забрасывать пропагандистские листовки на территорию КНДР.

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