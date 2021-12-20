Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения

«Указом главы государства Цой Алексей Владимирович освобожден от должности министра здравоохранения Республики Казахстан», - говорится на сайте Акорды.

Алексей Цой занимал должность главы Минздрава с июня 2020 года, был переназначен в январе этого года. До этого руководил медицинским центром Управделами президента.