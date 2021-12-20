Главная Новости #отставки Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения Соответствующий указ подписал президент 2021-12-20 09:07:00+06:00 4641 ФОТО INFORM.KZ Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Касым-Жомарт Токаев снял с должности министра здравоохранения Алексея Цоя. «Указом главы государства Цой Алексей Владимирович освобожден от должности министра здравоохранения Республики Казахстан», - говорится на сайте Акорды. Алексей Цой занимал должность главы Минздрава с июня 2020 года, был переназначен в январе этого года. До этого руководил медицинским центром Управделами президента. Понравилась новость, поделитесь с друзьями: Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Свежее из этой рубрики Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс Новости Курс доллара вырос на бирже до 436,36 тенге Новости Токаев подписал поправки в закон о судебной системе и статусе судей Кульгинов доложил Токаеву о развитии столицы Новости Малика Бектурова ушла с поста заместителя акима столицы Новости Торги по передаче аэропорта Актобе в доверительное управление не состоялись Сенат вернул в мажилис со своими уточнениями законопроект об уполномоченном по правам человека Новости С экс-президента Кыргызстана Аскара Акаева сняли все обвинения Новости Полностью запустить национальную платежную систему Нацбанк планирует в середине 2022 года Просматриваемые Новости 14.12.2021 Срок использования пенсионных выплат на покупку жилья сократили в два раза Новости 13.12.2021 Казахстанцы не могут ревакцинироваться другими вакцинами, кроме QazVac Новости 16.12.2021 Больше сотни сторонников Демпартии собрались у Монумента Независимости в Алматы Новости 14.12.2021 Казахстанцы смогут пройти повторный курс вакцинации Pfizer на платной основе, обещает Минздрав Новости 14.12.2021 В пяти регионах Казахстана прошла спецоперация по задержанию распространителей наркотиков Новости 15.12.2021 Депутат обнаружил ошибку в методике расчета порога достаточности пенсионных накоплений