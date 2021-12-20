Соответствующий указ подписал президент
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Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения
ФОТО INFORM.KZ

Касым-Жомарт Токаев снял с должности министра здравоохранения Алексея Цоя.

«Указом главы государства Цой Алексей Владимирович освобожден от должности министра здравоохранения Республики Казахстан», - говорится на сайте Акорды.

Алексей Цой занимал должность главы Минздрава с июня 2020 года, был переназначен в январе этого года. До этого руководил медицинским центром Управделами президента.

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