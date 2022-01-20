В Алматы в этом году к ЦОУ департамента полиции подключат 3500 камер

Аким Алматы Бакытжан Санинтаев на выступлении перед активом города заявил, что будет увеличено количество видеонаблюдения в мегаполисе. Кроме того, установят 11 сейсмических станций и запустят единую диспетчерскую службу – аналог 911.

«Последние события показали правильность нашей работы – за последние два года мы увеличили зону покрытия видеонаблюдением для обеспечения безопасности в городе. В прошлом году запущена система видеомониторинга в местах массового скопления – на более тысячу камер. 2258 камер «Сергек» (установлено - V) для безопасности на дорогах, дополнительно выведены в центр оперативного управления полиции еще 2620 камер со школ и более 4 тысяч камер во дворах», - рассказал об уже проделанной работе градоначальник.

По его словам, за два года количество камер, подключенных к ЦОУ департамента полиции выросло более чем в четыре раза: если в 2019 году их было 2500, то сегодня более 11 тысяч. В этом году будет дополнительно подключено 3500 камер в Алатауском, Наурызбайском, Турксибском, Жетысуском и Медеуском районах - в местах массового скопления.

Во время январских событий количество работающих камер сократилось до 43%. Большинство из них уже восстановлено, с середины февраля заработают уже все.

Кроме того, аким пообещал, что в этом году будет внедрена система раннего оповещения населения о приближающемся землетрясении: для этого установят 11 сейсмических станций и два пункта анализа.

Для жителей города скоро откроют единую диспетчерскую службу – аналог 911. Сейчас идет наладка оборудования и обучение персонала.