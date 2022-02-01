Минздрав Казахстана констатирует рост заболеваемости коронавирусом среди школьников

В министерстве здравоохранения Казахстана заявляют, что, по сравнению с предыдущей неделей, ситуация в стране по коронавирусу стабилизируется. Однако тут же глава ведомства Ажар Гиният констатировала, что за последние две недели уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией вырос в 2,4 раза по стране, а среди школьников – в 1,3 раза.

«В республике эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции остается напряженной, но при этом за последнюю неделю по сравнению с предыдущей неделей ситуация стабилизируется», - сказала Гиният на заседании правительства во вторник.

Вместе с тем, по данным Минздрава, за последние две недели уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией вырос в 2,4 раза. Наибольший рост заболеваемости отмечается в пяти регионах – Павлодарской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях.

Также Гиният констатировала рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди школьников.

«С середины января мы видим значительный рост заболеваемости. За последнюю неделю заболеваемость КВИ среди школьников выросла в 1,3 раза. Среди школьников зарегистрировано 43 549 случаев, установлено 223 тысячи контактных, среди контактных заболело 1 702 школьника. Доля школьников от общего числа заболевших КВИ выше 10% отмечается в Туркестанской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской областях, в городах Шымкент и Нур-Султан», - сказала министр.

Также, по данным Минздрава, за последние две недели занятость инфекционных коек увеличилась в 1,2 раза, с 31% до 38%, реанимационных коек – в 1,2 раза, с 17% до 22%. Увеличение занятости инфекционных коек за последние 10 дней отмечается в Костанайской области – в 2,3 раза, в Восточно-Казахстанской области – в 1,8 раза, в Жамбылской области – в 1,7 раза; реанимационных коек – в Мангистауской области в 7,2 раза, в Актюбинской области – в 2,8 раза, в Западно-Казахстанской области – в 2,3 раза.

Между тем всего по стране вакцинировано первым компонентом более 9,8 млн человек, а это свыше 80% подлежащего взрослого населения и 51,7% от численности населения страны, вторым компонентом – 9,1 млн человек, или 77% от подлежащего населения и 47,8% от всей численности населения. Гиният сообщила, что охват вакцинацией ниже 60% отмечается в двух регионах страны – Мангистауской и Костанайской областях.

«Активно проводится ревакцинация населения, так, получили третью дозу вакцины более 1,5 млн человек, из них около 1 млн в январе. Наиболее высокий охват отмечается в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях», - сказала министр.

В свою очередь глава правительства Аскар Мамин указал на то, что, несмотря на ранее данные поручения, в Мангистауской и Костанайской областях только половина подлежащего населения вакцинированы.

«Также не улучшилась ситуация по ревакцинации в столице, Алматы и Мангистауской областяи. Вместе с тем Восточно-Казахстанская область достигла охвата более 100% по вакцинации и около 80% по ревакцинации, в Жамбылской области охват вакцинацией почти 100%, ревакцинацией – почти 66%. Это очень хорошие примеры для остальных регионов. Акимам отстающих регионов взять вопрос вакцинации и ревакцинации на ежедневный контроль», - сказал Мамин.

Он поручил «существенно активизировать работу по вакцинированию и ревакцинации населения».