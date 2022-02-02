Зарегистрирован 201 случай коронавирусной пневмонии
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19 человек скончались в Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии
Фото министерства здравоохранения РК

На 31 января в Казахстане зарегистрирован 201 случай коронавирусной пневмонии, скончался 1 человек. Общее число случаев пневмонии достигло 86 540, летальных случаев – 5 269.

От коронавирусной инфекции на 31 января зарегистрировано 18 летальных случаев, а всего – 13 278.

На 2 февраля лечение от КВИ продолжают получать 135 590 человек (134 363 КВИ+ и 1 227 КВИ-), из них в стационарах – 10 283 пациента, на амбулаторном уровне – 125 307 пациентов. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 446 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 168 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 84 пациента.

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