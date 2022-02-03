Более тысячи заболевших только в Алматы и Карагандинской области
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Более 7,6 тысяч случаев COVID-19 зарегистрировано в Казахстане за сутки
фото пресс-службы акимата Алматы

По данным МВК, в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 7 656 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а всего в стране подтверждено 1 253 759 случаев.

Лидерами суточного прироста остаются Алматы и Карагандинская область – 1 549 и 1 201 случай соответственно. В столице – 907 новых случаев, в Павлодарской области – 758, в Акмолинской области – 607, в Костанайской области – 503, в Северо-Казахстанской области – 369, в Алматинской области – 358, в Западно-Казахстанской области – 351, в Восточно-Казахстанской области – 310, в Актюбинской области – 247, в Атырауской области – 149, в Жамбылской области – 123, в Шымкенте – 75, в Мангистауской области – 67, в Кызылординской области – 48, в Туркестанской области – 34.

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