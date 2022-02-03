Скончались 6 человек, еще 17 умерли от КВИ
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111 случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировано в Казахстане за сутки
фото пресс-службы акимата Алматы

На 1 февраля в Казахстане зарегистрировано 111 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов. Всего зарегистрировано 86 651 случай пневмонии, летальных случаев – 5 275.

От коронавирусной инфекции на 1 февраля скончались 17 человек, а всего – 13 295.

На 3 февраля лечение от КВИ продолжают получать 126 829 человек (125 631 КВИ+ и 1 198 КВИ-), из них в стационарах – 10 192 пациента, на амбулаторном уровне – 116 637 пациентов. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 434 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 174 пациентa, на аппаратах ИВЛ – 84 пациента.

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