111 случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировано в Казахстане за сутки

На 1 февраля в Казахстане зарегистрировано 111 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов. Всего зарегистрировано 86 651 случай пневмонии, летальных случаев – 5 275.

От коронавирусной инфекции на 1 февраля скончались 17 человек, а всего – 13 295.

На 3 февраля лечение от КВИ продолжают получать 126 829 человек (125 631 КВИ+ и 1 198 КВИ-), из них в стационарах – 10 192 пациента, на амбулаторном уровне – 116 637 пациентов. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 434 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 174 пациентa, на аппаратах ИВЛ – 84 пациента.