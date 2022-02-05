Зарегистрировано 144 новых случая коронавирусной пневмонии
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22 человека умерли от коронавируса и пневмонии в Казахстане
Фото пресс-службы акимата Алматы

На 3 февраля в Казахстане зарегистрировано 144 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода, выздоровели 126 человек.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано 86 920 случаев пневмонии, летальных случаев – 5 282, переболели за время пандемии 80 443 человека.

На 3 февраля от коронавирусной инфекции скончались 20 человек, а всего – 13 340.

На сегодняшний день лечение от КВИ продолжают получать 110 876 человек (109 681 КВИ+ и 1 195 КВИ-), из них в стационарах – 9 950 пациентов, на амбулаторном уровне – 100 926 пациентоа. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 430 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 161 пациент, на аппаратах ИВЛ – 86 пациентов.

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