Менее 5 тыс. случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки

Алматы, где зафиксировано 1 273 случая, остается лидером прироста. В Карагандинской области – 632 случая, в Павлодарской области – 467, в столице – 412, в Костанайской области – 391, в Акмолинской области – 360, в Алматинской области – 294, в Северо-Казахстанской области – 297, в Западно-Казахстанской области – 196, в Восточно-Казахстанской области – 188, в Актюбинской области – 83, в Жамбылской области – 51, в Атырауской области – 79, в Шымкенте – 52, в Мангистауской области – 22, в Кызылординской области – 18, в Туркестанской области – 11.

Всего в стране тестами подтверждено 1 270 953 случая.