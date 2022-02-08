Эту работу правительство не может сделать уже более 2 лет
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Токаев поручил за 2 месяца разработать методику анализа социально-экономического эффекта государственных расходов
Фото Жанары Каримовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил за 2 месяца разработать методику анализа социально-экономического эффекта государственных расходов. Как он констатировал, до сих пор эта работа нормально не организована.

«Каждый потраченный тенге должен социально-экономическую давать отдачу, как на уровне отрасли, так и в масштабах страны. Для этого должна быть четкая система оценки. Однако правительство уже более двух лет не может нормально организовать эту работу. До сих пор не сформирована соответствующая методология», - сказал Токаев на расширенном заседании правительства.

Он поручил Минфину, агентству по стратегическому планированию и реформам совместно с счетным комитетом в двухмесячный срок разработать методику анализа социально-экономического эффекта государственных расходов.

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