Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил за 2 месяца разработать методику анализа социально-экономического эффекта государственных расходов. Как он констатировал, до сих пор эта работа нормально не организована.

«Каждый потраченный тенге должен социально-экономическую давать отдачу, как на уровне отрасли, так и в масштабах страны. Для этого должна быть четкая система оценки. Однако правительство уже более двух лет не может нормально организовать эту работу. До сих пор не сформирована соответствующая методология», - сказал Токаев на расширенном заседании правительства.

Он поручил Минфину, агентству по стратегическому планированию и реформам совместно с счетным комитетом в двухмесячный срок разработать методику анализа социально-экономического эффекта государственных расходов.