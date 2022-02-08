Эту работу правительство не может сделать уже более 2 лет
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил за 2 месяца разработать методику анализа социально-экономического эффекта государственных расходов. Как он констатировал, до сих пор эта работа нормально не организована.
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