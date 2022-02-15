Почти 1,2 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

По данным МВК, в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, а всего в стране подтверждено 1 292 393 случая.

За сутки в Алматы зарегистрировано 480 случаев КВИ, в Павлодарской области – 141, в Северо-Казахстанской области – 95, в Алматинской области – 91, в Карагандинской области – 75, в Акмолинской области – 75, в столице – 64, в Костанайской области – 45, в Восточно-Казахстанской области – 33, в Западно-Казахстанской области – 25, в Жамбылской области – 19, в Шымкенте – 13, в Актюбинской области – 7, в Атырауской области – 4, в Мангистауской области – 4, в Кызылординской области – 1, в Туркестанской области – 1.