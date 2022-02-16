Отменить ПЦР-тест для казахстанцев, возвращающихся из-за границы, просит депутат

Постановление главного государственного санитарного врача от 13 января 2022 года противоречит Конституции страны, поэтому депутат мажилиса от фракции партии «Акжол» Гани Хамзин просит его отменить. И, соответственно, не требовать от казахстанцев, возвращающихся в страну, отрицательный ПЦР-тест.

«Депутатская фракция “Ак жол” требует обеспечить конституционные права граждан на въезд на территорию собственной страны. Разрешить нашим людям, в независимости от цели поездки за рубеж, въезжать в страну без справки ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию с последующей сдачей ПЦР по месту жительства. Разработать новые правила въезда казахстанцев из-за рубежа и поставить на утрату постановление главного государственного санитарного врача от 13 января 2022 года», - сказал в среду в ходе пленарного заседания Хамзин.

В своем депутатском запросе на имя заместителя премьер-министра он напомнил Ералы Тугжанову о 21 статье Конституции, согласно которой «каждый имеет право выезжать за пределы Республики Казахстан» и «граждане Республики Казахстан имеют право беспрепятственного возвращения». Следовательно, напомнил парламентарий, основной закон нашей страны гарантирует каждому гражданину право без каких-либо ограничений возвращаться из-за рубежа в Казахстан. Вот только на деле сегодня все прибывшие лица при пересечении государственной границы РК обязаны предоставить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов до пересечения государственной границы. А в соответствии с пунктом 8 данного постановления руководителям авиационных компаний предписывается пассажиров, не представивших справку, независимо от наличия полного курса вакцинации, не допускать к посадке на борт воздушного судна.

«Следует отметить, что подобных правил, препятствующих въезду граждан в свою страну, нет у наших ближайших соседей: России и Украины. И граждане этих государств без проблем возвращаются домой и проходят ПЦР-тест в своей стране. Зачем тогда граждане Казахстана вакцинировались, если даже не могут попасть в родную страну? Это демотивирует наших граждан проходить курс вакцинации, они не получают никаких прав, которые у них были до пандемии. А ведь изначально идея вакцинации населения и паспортов вакцинации должна была помочь нам вернуться к обычной жизни», - высказал мнение депутат.

Хамзин подчеркнул, что все эти ограничения – это прямое нарушение статьи 21 Конституции, о праве граждан на беспрепятственное возвращение в республику. И здесь дело даже не в дополнительных расходах казахстанцев или бюрократических барьерах, а в «уважении государства к собственной Конституции и гражданским правам в принципе».