Больше всего заболевших по-прежнему в Алматы
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Более 1,3 тыс. случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки
фото с сайта столичного акимата

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1 349 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает МВК. А всего в стране подтверждено 1 295 250 случаев.

За сутки в Алматы зарегистрировано 429 случаев, в столице – 127, в Карагандинской области – 123, в Павлодарской области – 120, в Северо-Казахстанской области – 117, в Костанайской области – 101, в Алматинской области – 78, в Восточно-Казахстанской области – 67, в Акмолинской области – 56, в Актюбинской области – 36, в Жамбылской области – 35, в Западно-Казахстанской области – 31, , в Атырауской области – 11, в Шымкенте – 8, в Мангистауской области – 5, в Кызылординской области – 3, в Туркестанской области – 2.

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