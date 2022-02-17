Более 1,3 тыс. случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки

За сутки в Алматы зарегистрировано 429 случаев, в столице – 127, в Карагандинской области – 123, в Павлодарской области – 120, в Северо-Казахстанской области – 117, в Костанайской области – 101, в Алматинской области – 78, в Восточно-Казахстанской области – 67, в Акмолинской области – 56, в Актюбинской области – 36, в Жамбылской области – 35, в Западно-Казахстанской области – 31, , в Атырауской области – 11, в Шымкенте – 8, в Мангистауской области – 5, в Кызылординской области – 3, в Туркестанской области – 2.