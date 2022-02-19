Около тысячи заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 008 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщила межведомственная комиссия по борьбе с ковид. Это самый низкий показатель прироста с начала января.

В Алматы выявлен 301 случай, в Костанайской области – 97, в Карагандинской области – 96, в Северо-Казахстанской области – 92, в Алматинской области – 83, в Павлодарской области – 80, в столице – 75, в Акмолинской области – 53, в Восточно-Казахстанской области – 50, в Западно-Казахстанской области – 26, в Жамбылской области – 14, в Атырауской области – 10, в Актюбинской и Кызылординской областях – по 8, в Шымкенте – 6, в Мангистауской области – 5, в Туркестанской области – 4.

Всего в стране подтверждено 1 297 609 случай.