Почти 500 из них – в тяжелом и крайне тяжелом состоянии
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Около 5 тысяч пациентов с коронавирусом остаются в больницах Казахстана
Фото Данияра Мусирова

По данным Минздрава, на 17 февраля в Казахстане зарегистрировано 58 случаев коронавирусной пневмонии, 2 летальных случая. От коронавирусной инфекции скончались 4 человека.

Всего зарегистрировано 87 835 случаев пневмонии, из них 5 322 – с летальным исходом. 13 535 человек скончались за время пандемии от коронавирусной инфекции.

На 17 февраля лечение от КВИ продолжают получать 37 116 человек (35 966 КВИ+ и 1 150 КВИ-), из них в стационарах находятся 4 926 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 32 190. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 278 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 116 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 82 пациента.

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