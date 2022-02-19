Около 5 тысяч пациентов с коронавирусом остаются в больницах Казахстана

По данным Минздрава, на 17 февраля в Казахстане зарегистрировано 58 случаев коронавирусной пневмонии, 2 летальных случая. От коронавирусной инфекции скончались 4 человека.

Всего зарегистрировано 87 835 случаев пневмонии, из них 5 322 – с летальным исходом. 13 535 человек скончались за время пандемии от коронавирусной инфекции.

На 17 февраля лечение от КВИ продолжают получать 37 116 человек (35 966 КВИ+ и 1 150 КВИ-), из них в стационарах находятся 4 926 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 32 190. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 278 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 116 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 82 пациента.