Менее 3 тысяч пациентов с коронавирусом остаются в больницах Казахстана

На 24 февраля в Казахстане зарегистрирован 41 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 30 человек выздоровели.

Общее число случаев коронавирусной пневмонии достигло 88 076, летальных случаев – 5 336, выздоровевших – 81 642.

От коронавирусной инфекции на 24 февраля скончались 7 человек, а всего – 13 579.

На 26 февраля лечение от КВИ продолжают получать 23 979 человек (22 881 КВИ+ и 1 098 КВИ-), из них в стационарах находятся 2 782 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 21 197 пациентов. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 183 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 78 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 70 пациентов.