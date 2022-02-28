Зарегистрировано 5 случаев пневмонии
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8 человек скончались за сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии
Фото министерства здравоохранения РК

На 26 февраля в Казахстане зарегистрировано 5 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода, от коронавирусной инфекции скончались 4 человека.

Всего зарегистрировано 88 119 случаев пневмонии, летальных случаев – 5 341, от коронавирусной инфекции за время пандемии скончались 13 596 человек.

На 28 февраля лечение от КВИ продолжают получать 22 314 человек (21 224 КВИ+ и 1 090 КВИ-), из них в стационарах находятся 2 547 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся – 19 767. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 185 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 62 пациентa, на аппаратах ИВЛ – 55 пациентов.

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