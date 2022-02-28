В Минэкологии опасаются, что в Туркестанской и Кызылординской областях возникнет проблема с поливной водой

В министерстве экологии, геологии и природных ресурсов обеспокоены ситуацией в бассейне реки Сырдарья. Как пояснил в понедельник в ходе коллегии вице-министр ведомства Серик Кожаниязов, из-за низкого притока воды в Шардаринское водохранилище у фермеров двух регионов могут возникнуть серьезные проблемы с поливом, а также осложнение экологической обстановки может произойти в Приаралье.

«Особую обеспокоенность вызывает бассейн реки Сырдарья. По предварительным расчетам, в текущий межвегетационный период ожидается самый низкий приток в Шардаринское водохранилище. Мы испытываем большие трудности с наполнением Шардаринского водохранилища, ограничивая сброс в нижнее течение реки. С начала межвегетационного периода низовья реки недополучили более 2 млрд кубических метров воды», - сказал Кожаниязов.

По его данным, на сегодня в Шардаринском водохранилище и Коксарайском контррегуляторе накоплено на 770 млн кубметров воды, меньше, чем в прошлом году. Учитывая это и ожидаемую низкую приточность, наполнение водохранилища в соответствии с прогнозом становится весьма затруднительным.

«Вследствие этого может возникнуть ряд проблем по обеспечению поливной водой фермеров Туркестанской и Кызылординской областей, а также осложнение экологической обстановки в Приаралье», - констатировал вице-министр.