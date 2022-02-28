Осложнение экологической обстановки может произойти и в Приаралье
В Минэкологии опасаются, что в Туркестанской и Кызылординской областях возникнет проблема с поливной водой
фото Алмаса Кайсара

Тамара Вааль, Vласть

В министерстве экологии, геологии и природных ресурсов обеспокоены ситуацией в бассейне реки Сырдарья. Как пояснил в понедельник в ходе коллегии вице-министр ведомства Серик Кожаниязов, из-за низкого притока воды в Шардаринское водохранилище у фермеров двух регионов могут возникнуть серьезные проблемы с поливом, а также осложнение экологической обстановки может произойти в Приаралье.

«Особую обеспокоенность вызывает бассейн реки Сырдарья. По предварительным расчетам, в текущий межвегетационный период ожидается самый низкий приток в Шардаринское водохранилище. Мы испытываем большие трудности с наполнением Шардаринского водохранилища, ограничивая сброс в нижнее течение реки. С начала межвегетационного периода низовья реки недополучили более 2 млрд кубических метров воды», - сказал Кожаниязов.

По его данным, на сегодня в Шардаринском водохранилище и Коксарайском контррегуляторе накоплено на 770 млн кубметров воды, меньше, чем в прошлом году. Учитывая это и ожидаемую низкую приточность, наполнение водохранилища в соответствии с прогнозом становится весьма затруднительным.

«Вследствие этого может возникнуть ряд проблем по обеспечению поливной водой фермеров Туркестанской и Кызылординской областей, а также осложнение экологической обстановки в Приаралье», - констатировал вице-министр.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
NBC утверждает, что Казахстан отказался отправить свои войска в Украину
Новости
В «Самрук-Казына» назначены четыре новых управляющих директора
Новости
Казахстанцы запустили петицию против войны в Украине
Новости
В Акорде прокомментировали расследование об офшорах семьи Токаева
Новости
Группа общественных деятелей Казахстана объявила сбор медикаментов для Украины
Новости
Казахстанцам компенсируют потери по депозитам в тенге